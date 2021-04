Dexter Maurer dessine pour Ariana Grande et The Weeknd

Un Jurassien a mis sa patte dans un clip qui a déjà généré près de neuf millions de vues. L’illustrateur Dexter Maurer a récemment participé à la réalisation d’une vidéo animée pour la chanteuse américaine Ariana Grande et le musicien canadien The Weeknd. Le clip a été dévoilé vendredi sur YouTube. Il s’agit d’un remix de la musique du duo intitulée « Save Your Tears ».

Dexter Maurer a contribué à l’élaboration des images derrière les personnages et les objets qui composent le clip. L’artiste jurassien a été sollicité par un célèbre directeur artistique qui a déjà réalisé de nombreux clips animés et qui suivait son travail sur Instagram. « J’ai été très surpris par cette proposition. Travailler pour de tels popstars, c’est hyper gratifiant », souligne l’illustrateur. Ce dernier espère que cette collaboration lui ouvre d’autres portes dans le milieu. /alr