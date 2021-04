Trois cantons s’unissent pour une traduction

Trois cantons collaborent pour traduire une émission de gym pour séniors. Le programme « Ça bouge à la maison », propose aux personnes âgées des exercices physiques à faire chez soi. Il est proposé depuis le semi-confinement l’année dernière, sur les télévisions locales (Canal Alpha, Telebielingue, Telebärn, Canal 9/Kanal 9, La Télé, et Léman Bleu), et désormais aussi en suisse-allemand. Cette traduction est le fruit d’une collaboration entre les cantons de Berne, Fribourg et du Valais. François Dubois, directeur de Pro Senectute Arc Jurassien explique qu’il est essentiel de bien comprendre les consignes des exercices, c’est pourquoi il fallait un doublage plutôt que des sous-titres :