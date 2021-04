Incendie de forêt près de Crémines

L'alerte a sonné un peu avant 20h pour les pompiers de Welschenrohr, Laupersdorf et Mittelthal, dans le canton de Soleure. La forêt était en feu entre Gännsbrunnen et Crémines. Une surface de 5'000 mètres carrés est partie en fumée. Les travaux d'extinction se sont révélés difficiles en raison de l'escarpement des lieux. Une enquête a été ouverte par la police cantonale de Soleure pour découvrir la cause de l'incendie : selon les premiers éléments, il s'agirait d'un foyer mal éteint. Un appel à témoins a été lancé. Les pompiers ont été mobilisés jusque vers 22h, ils ont d'ailleurs été appelés pour un autre incendie en région soleuroise la même soirée. /ATS-comm-cbe