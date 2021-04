Santé : riches et pauvres pas égaux

Les riches et les pauvres sont inégaux face au coronavirus. C’est ce qui ressort d’une étude de l’ancien chef de la task force du Conseil Fédéral, relayée par Le Matin Dimanche et la Sonntagszeitung. Dans les zones dites précaires, les admissions aux soins intensifs sont deux fois plus élevées que dans les quartiers les plus riches. Cette situation est due au fait que les personnes des classes sociales inférieures n’ont pas forcément la possibilité de faire du télétravail, selon les auteurs de l’étude. Plusieurs députés au Grand Conseil ont déposé une motion qui demande au canton de Berne d’analyser la situation, et d’élaborer des propositions concrètes pour réduire ces inégalités sociales face à la santé. Le texte a été signé par des partis de gauche comme de droite (PSA, UDC, PLR, Le Centre, PS, AL/Les Verts), dont la Neuvevilloise Mauranne Riesen et le Biennois Mohamed Hamdaoui. /comm-cbe