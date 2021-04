Une appli pour rentrer tard en toute sécurité

Perte de moyens

Aujourd’hui, de nombreuses personnes demandent à leurs proches d’écrire un message dès qu’ils sont rentrés pour être rassurées. Et nous avons pratiquement tous souvent notre téléphone en main. Alors qu’est-ce qu’une application va pouvoir nous apporter en plus ? Selon Céline Ella Vez, on peut parfois être tétanisé face à un agresseur, au point d’oublier les numéros importants. L’appli nous assiste pour appeler les secours en cas de besoin. Et si l’utilisateur perd réellement ses moyens, l’ange gardien pourra intervenir :