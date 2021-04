Eaux souterraines à potentiel à Bienne

Potentiel énergétique prometteur dans les eaux souterraines du quartier de Boujean à Bienne. Selon le communiqué transmis lundi par Energie Service Bienne, les résultats des forages, engagés mi-mars, sont encourageants puisqu’une couche de gravier aquifère a été détectée entre 164 à 187 m de profondeur. Cette nappe phréatique est assez profonde et pourrait donc fournir de l’énergie pour un réseau thermique étendu.

Avec cette découverte, ESB a voulu continuer le forage et transpercer la molasse, une couche rocheuse tendre perméable, se trouvant à une profondeur de 187 mètres avec pour objectif d’atteindre la couche de calcaire aquifère qui pourrait se trouver en-dessous et dont le potentiel énergétique est estimé très élevé. La couche de molasse s’est toutefois révélée être sensiblement plus épaisse que prévu et n’a pas pu être transpercée malgré un forage allant jusqu’à une profondeur de 387 mètres. /comm-lyg