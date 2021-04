Initiative solaire bernoise lancée

Les Verts bernois lancent une initiative pour le solaire. Le parti écologiste du canton a présenté lundi le texte demandant d’augmenter la surface de panneaux solaires sur les toits et façades, et donc que certains articles de la loi bernoise sur l’énergie soient modifiés. Des buts ont été fixés pour 2040. Cette initiative a plusieurs objectifs : la protection du climat, bien entendu, mais également le renforcement de l’économie locale. La députée verte au Grand Conseil Moussia de Watteville nous explique en quoi installer plus de panneaux photovoltaïques va être positif pour l’économie locale :