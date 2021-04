Dernière ligne droite pour le projet Marguerite

L’agritourisme prend de plus en plus d’ampleur dans la région. Les réseaux équestres du projet Marguerite sont désormais à bout touchant. Toutes les pistes seront balisées et accessibles l’année prochaine, soit 1’065 kilomètres dans le Jura et 378 kilomètres dans le Jura bernois. Sont en phase de finalisation : Haut Plateau/Haute Sorne, Delémont/Val Terbi, Moutier, Tavannes et Bas-Vallon/Mont Crosin.

Le projet Marguerite a démarré en 2016. Il vise à promouvoir l’agriculture, les produits du terroir et la nature préservée, avec le concours du cheval Franches-Montagnes.

Le point de la situation avec Rolf Amstutz, responsable de l’association « BeJu tourisme rural », en charge du réseau équestre :