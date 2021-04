Deux voitures accidentées à Péry

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit ce mardi en milieu de journée sur l’A16 à Péry. Selon les informations actuelles dont dispose la police cantonale bernoise, une voiture circulait en direction de Sonceboz, après le pont, sur la voie de dépassement, quand pour une raison encore indéterminée, dans le secteur des travaux en cours, une collision s’est produite avec de la signalisation et une voiture se trouvant sur la voie de droite. Le véhicule se trouvant sur la gauche a terminé sa course sur le toit sur le bas-côté droit de la chaussée. La conductrice, légèrement blessée, a été prise en charge par une ambulance et emmenée à l’hôpital. Une des deux personnes se trouvant dans l’autre véhicule a quant à elle été emmenée par une deuxième équipe d’ambulanciers à l’hôpital pour un contrôle. Les deux véhicules impliqués dans l’accident sont en dégât total. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne sont intervenus afin de lutter contre les fuites d’hydrocarbures. Le tronçon concerné de l’autoroute a été fermé à la circulation durant environ deux heures et une déviation par le village de Péry a été mise en place. /comm-lyg