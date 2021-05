La danse fête ses retrouvailles avec le public

La danse retrouve enfin son public. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, la Fête de la Danse reprend ses quartiers dans toute la Suisse début mai. Dans la région, c’est Delémont qui accueille cette 16e édition, qui se tiendra au Forum St-Georges du 7 au 9 mai.

Au menu : trois journées de danse, de spectacles, d’ateliers et même de compétition, qui « offre un aperçu de la création régionale et suisse, émergeante et confirmée ». Le vendredi soir sera consacré à des pièces courtes ; le samedi matin fera la part belle aux compagnies régionales ; l’après-midi, ce sera une première dans le Jura : une « battle hip hop » opposera 32 danseurs ; enfin, des ateliers participatifs seront proposés le dimanche. Le programme complet est à découvrir sur le site d’Evidanse , qui organise la déclinaison régionale de l’événement et, de manière générale, promeut la danse dans le Jura et le Jura bernois.

Il est indispensable de réserver ses places, via la billetterie du CCRD. /lad