Une ouverture de la vaccination pour les plus de 18 ans

Ouvrir la vaccination au plus de 18 ans. Lundi, les autorités vaudoises ont annoncés que c’était désormais le cas dans leur canton. Sur le territoire bernois, ce n’est toujours pas d’actualité. Le député socialiste autonome Peter Gasser a donc déposé une interpellation au Conseil-exécutif en ce sens. D’autres élus de la région ont aussi signé le texte. Ils demandent si Berne va suivre le mouvement et autoriser immédiatement les plus de 18 ans à se faire vacciner. Peter Gasser met en avant le fait que les cantons de Neuchâtel et du Jura ont également communiqué qu’ils sont dans la même dynamique.

Dans son interpellation, le socialiste autonome demande également si un accès prioritaire sera proposé aux personnes en contact avec les enfants de manière professionnelle. /comm-lge