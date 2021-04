La plateforme des TANDEMs linguistiques s’ouvre au romanche

La plateforme des TANDEMs linguistiques est désormais disponible dans la quatrième langue nationale. Une manière de rendre le romanche plus visible et accessible indique le Forum du bilinguisme dans un communiqué jeudi. La fondation basée à Bienne a pu compter sur le soutien de la Lia Rumantscha. Le Forum du bilinguisme a créé cet outil en 2016. Le principe de ces tandems est de favoriser la compréhension en Suisse. Deux personnes de langue maternelle différente forment un duo pour s’enseigner mutuellement leur langue en alternant les rôles d’enseignant et d’apprenant. Depuis son lancement la plateforme compte plus de 3000 utilisateurs. /comm-sbo