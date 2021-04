Le bureau postal de Corgémont va fermer

Le bureau postal de Corgémont avait obtenu un sursis en 2018, il est désormais condamné. L'office fermera ses portes le 3 septembre, le Géant jaune l’a annoncé jeudi. Mais une solution a été trouvée avec l’ouverture d’une filiale chez un boulanger au centre du village. Il sera donc toujours possible de réaliser ses opérations postales, qui plus est avec un horaire élargi. Dans son communiqué, la Poste justifie sa décision par le changement d'habitudes des clients, qui désertent de plus en plus les guichets au profit du numérique. La filiale traditionnelle de Corgémont n'échappe pas à cette tendance : depuis ces dix dernières années, le traitement des versements affiche un net recul de 58% et de 17% pour le retrait des envois avisés ; quant au dépôt des lettres, il est en très forte de baisse de 82%.





Le maire satisfait



La future filiale, qui ouvrira le 6 septembre, ne bousculera pas de trop les habitants, puisqu'elle sera située à deux pas de l'office actuel. Les opérations postales pourront y être réalisées, et les habitants qui le souhaitent auront toujours la possibilité de bénéficier d'une case postale. Le concept est accueilli avec optimisme par le maire de Corgémont, Denis Bessire :