Début de la construction du réseau énergétique du lac de Bienne

Utiliser l’eau du lac comme énergie thermique, c’est l’objectif réseau énergétique du lac de Bienne. Les travaux de construction de ce dernier ont débuté ce vendredi. Ce circuit servira de réseau d’eau froide. Il permettra aussi à des pompes à chaleur d'alimenter la centrale thermique via un circuit intermédiaire, l’aide de grands échangeurs de chaleur.

Le projet approvisionnera une grande partie de la ville de Nidau ainsi que la zone à l’ouest de la gare de Bienne. Dans son extension finale prévue, le réseau devrait fournir de la chaleur et du froid à environ 185 clientes et clients raccordés, explique l’Energieverbund Bielersee AG. Après achèvement des travaux, le réseau énergétique du lac de Bienne figurera parmi les plus grands réseaux énergétiques de Suisse alimentés avec l’énergie de l’eau d’un lac. /comm-vre