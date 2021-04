Grand Conseil : répartition des mandats arrêtée

Le cercle électoral de Bienne-Seeland aura un siège de plus au Grand Conseil. Le Conseil-exécutif a arrêté la répartition des 160 mandats entre les neuf cercles électoraux en vue de l’élection au législatif canton de 2022. Le cercle de Bienne-Seeland en comptera 27, c’est-à-dire un de plus qu’avant car il en récupère un de Thoune. Le nombre de sièges garantis à la minorité francophone du cercle électoral de Bienne-Seeland passe à quatre. Il était de trois jusqu’à présent. Cela s’explique en raison de la proportion de sa population par rapport à la population du canton. Cela est une conséquence de l’évolution démographique et de l’augmentation du nombre de sièges dans le cercle électoral.





Situation inchangée dans le Jura bernois

Comme pour les élections de 2018, douze mandats sont garantis au cercle électoral du Jura bernois. Le Conseil-exécutif rappelle que le nombre de mandats attribués à chaque cercle dépend de la population résidante permanente recensée par l’Office fédéral de la statistique au 31 décembre 2019. /comm-lyg