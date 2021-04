Nouveau directeur financier à Tornos

Du changement au sein de la direction du groupe Tornos. Selon le communiqué transmis vendredi, le conseil d’administration du fabricant de machines-outils de Moutier a nommé Stéphane Pittet comme nouveau directeur financier et membre de la direction dès le 1er novembre. Il succèdera à Luc Widmer, qui quittera le groupe pour relever un nouveau défi professionnel selon le communiqué. Stéphane Pittet est titulaire d’un master en gestion d'entreprise de l'Université de Lausanne. Âgé de 48 ans dispose d'une large expérience dans les domaines de la finance et du controlling, du développement de stratégies, des ressources humaines et des technologies de l'information. /comm-lyg