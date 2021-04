Un précieux soutien pour les restaurateurs

Vendre des planches à pain pour soutenir les restaurateurs de la région. L’idée pouvait paraître un peu saugrenue, elle a pourtant cartonné. Lancée en février, l'action Boizo a permis de récolter 22'000 francs en 52 jours à peine. Un chèque a été remis vendredi à Gastro Jura bernois – Lac de Bienne et Gastro Jura par les deux régionaux à l’origine de cette belle action de solidarité : Pierrick Veya, de Bienne, et Patrick Studer, de Loveresse. Ce dernier se réjouit de ce résultat et espère qu'il pourra inspirer d'autres personnes. Dans tous les cas, les deux compères ne pensent pas en rester là :