Retour sur scène

Le monde de la culture reprend vie dans la région. La compagnie « L’outil de la ressemblance » présente ce week-end son spectacle chanson-théâtre intitulé « Mon père est une chanson de variété ». La première représentation a eu lieu vendredi soir à St-Imier et les deux suivantes se tiennent samedi et dimanche à l’Aula de Chantemerle à Moutier. De nombreuses mesures de protection sont mises en place dans les salles. Elles auront un impact sur le confort du public mais pas forcément sur les acteurs, comme l’explique Robert Sandoz, metteur en scène et artiste de la pièce :