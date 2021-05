Jura bernois: quotité d'impôt élevée

Le Jura bernois est en queue de peloton en matière de fiscalité. Avec un taux d'imposition moyen de 1,94 point, il se situe derrière tous les autres arrondissements du canton selon le dernier rapport sur les finances communales paru récemment. Bienne (1,65) et le Seeland (1,69) figurent dans le trio de tête des arrondissements les plus attractifs. En dépit de ce secteur, l'image que dégagent les bilans 2019 des communes bernoises est réjouissante, selon la Direction de l'intérieur et de la justice. Les capitaux propres sont solides et augmentent dans l'ensemble de 299 millions de francs. Dans le Jura bernois, les comptes ont bouclé avec un bénéfice dans 28 communes. Douze sont en déficit. Seule une localité bernoise affiche un découvert au bilan, à savoir Moutier. Les autorités municipales ont d'ailleurs eu l'obligation légale de présenter un plan de redressement en novembre dernier.







Pour les profanes



Les finances communales sont parfois difficiles à appréhender pour les profanes. C'est la raison pour laquelle le présent rapport est publié pour la première fois sous une forme interactive. Des comparaisons sont possibles entre les communes, selon le choix des internautes. Des données sont disponibles dans de multiples secteurs : fiscalité, résultats, investissements ou encore péréquation financière. /oza