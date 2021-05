Moutier-Résiste n’en démord pas

Moutier-Résiste ne s’avoue pas vaincue. Dans un courrier daté de fin avril, que nous nous sommes procuré, l’organisation pro-bernoise appelle ses membres à « démontrer et dénoncer les tricheries séparatistes ». Pour Moutier-Résiste, la décision prise « ce sombre 28 mars » par une majorité des citoyens prévôtois de rejoindre le canton du Jura est légale, mais illégitime. Une « profonde injustice », selon l’association, qui juge que « pouvoir tricher légalement n’est pas admissible ».

Mais pas question de participer à « l’œuvre de démolition » des séparatistes jurassiens. « Nous avons encore besoin de vous », poursuit la missive, dans « l’espoir d’arrêter, tant que tous les délais ne sont pas écoulés, la marche des nuages vers l’annexion effective ». Moutier-Résiste appelle donc ses membres à lui signaler « certains événements suspects tels que la disparition récente de nos rues et parkings de véhicules immatriculés dans d’autres cantons que Berne, des déménagements, des appartements nouvellement à louer, par exemple. » Ces informations, estime l’association, « seront utiles pour entreprendre des actions contre les pratiques malhonnêtes et frauduleuses de nos adversaires ». Autre action jugée utile : renouveler son soutien à Moutier-Résiste et recruter de nouveaux membres, grâce au formulaire d’adhésion et au bulletin de versement annexés.

Contacté par notre rédaction, le président du comité de Moutier-Résiste Patrick Röthlisberger confirme le contenu de la missive, censée n’être lue que par les membres. Quant à savoir ce que l’association attend réellement de cet appel à la délation, « pas grand-chose », répond-il. Mais il fait référence aux doutes exprimés avant la votation par la Chancellerie d’Etat bernoise, et souhaite que s’il y a bel et bien eu des mouvements massifs de population dans la perspective du 28 mars, cela puisse être démontré. /lad-oza