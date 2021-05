Page de vie : Manon Cuixeres

Manon Cuixeres pratique donc une activité exercée seulement par quelques dizaines de femmes en Suisse romande. Même peu connu en Suisse, le métier de codeuse-interprète pour les personnes sourdes et malentendantes (Langues parlées complétées – LPC) reste néanmoins reconnu dans notre pays, ce qui n'est pas le cas partout en Europe. La jeune Biennoise exerce cette profession à côté de ses études à l’Université de Neuchâtel et voyage à travers toute la Romandie pour ses mandats. Mais concrètement, en quoi consiste ce métier ? On retrouve Manon Cuixeres: