Réalisateurs en herbe

Imaginer une histoire, créer le décor du film puis en tisser le scénario en prenant des photos, image par image. C'est l'exercice dans lequel se plongent actuellement plusieurs dizaines de classes du Jura et du Jura bernois dans le cadre du festival de l'Ultracourt. Les professeurs de primaire et de secondaire peuvent inscrire leur classe et sont appuyés par des enseignants qui connaissent bien le domaine lorsqu'ils se lancent pour la première fois.

Immersion dans l'ambiance de création de la classe de 3 et 4e années Harmos de Courchapoix. L'enseignante Floriane Rais mène simultanément cinq projets avec ses élèves de 7 à 8 ans.