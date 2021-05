Les pesticides empoisonnent le monde paysan

Mobilisation d’agriculteurs en faveur de l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Un groupe agricole de soutien au texte est sorti du bois mardi matin. Il est composé d'une quarantaine d'agriculteurs du Jura et du Jura bernois, à la tête d'exploitations BIO en grande majorité. L’initiative demande l’interdiction de ces produits dans l’agriculture, la production et la transformation de denrées alimentaires, l’entretien des espaces verts et les denrées importées dans un délai de 10 ans. Valérie Piccand, agricultrice aux Reussilles et membre du groupe de soutien, estime que « l’argument principal est la biodiversité et la santé. Clairement, c’est possible de faire sans pesticides. On produit avec des pesticides depuis une septantaine d'années mais cela fait 10'000 ans que l'agriculture existe », estime-t-elle.