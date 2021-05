« Piano à Saint-Ursanne » nous invite à fuguer

« Piano à Saint-Ursanne » est de retour après une année blanche pour cause de pandémie. La 18e édition du festival aura lieu du 2 au 12 août prochains. Elle réunira 31 artistes – dont 21 pianistes – 1 orchestre et 40 compositeurs. 16 concerts sont au programme, contre 12 habituellement. Quant à la fameuse Nuit du concerto, elle sera délocalisée au Théâtre du Jura, à Delémont, et aura lieu le 19 décembre. Le pianiste grec Vassilis Varvaresos sera l’invité spécial du festival qui aura pour thème « L’art de fuguer ».

« Piano à St-Ursanne » va s’adapter à la crise sanitaire. Les organisateurs misent à ce jour sur le remplissage d’un tiers de la capacité, soit 120 spectateurs par concert. Ils espèrent toutefois accueillir davantage de monde si la situation s’améliore.

Entretien avec le directeur du festival Vincent Baume :