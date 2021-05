UDC bernoise : Manfred Bühler vise la présidence

Manfred Bühler vise la présidence de l'UDC bernoise. Le maire de Cortébert et ancien conseiller national a confirmé sa candidature, selon une annonce faite mardi matin par l'UDC Jura bernois. Selon la section, l'avocat de 42 ans « dispose de toutes les qualités requises » de par son expérience politique et sa parfaite maîtrise du français et de l'allemand. Manfred Bühler souhaite renforcer les liens entre les régions linguistiques du canton de Berne et consolider la place de premier parti de l’UDC dans le canton.

Réuni en fin de semaine, le comité directeur de l’UDC Jura bernois apporte son soutien « unanime et enthousiaste » à la candidature de Manfred Bühler. L’élection est prévue lors d’une assemblée des délégués le 29 juin prochain. /comm-oza