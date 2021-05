Deux crédits acceptés à Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a accepté deux crédits d’engagement pour un montant total de 365'000 francs. Il l’a annoncé mercredi dans un communiqué. Le premier concerne le renouvellement du WebSIG de la Ville de Bienne, soit le système d’information géographique qui permet de consulter des cartes sur Internet. Le logiciel actuel sera intégré dans le site de cité. A noter que ce programme est accessible à tous.

L’autre crédit (70'000 francs) aura pour but d’analyser les structures et processus du Service des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Celui-ci est rattaché à la Direction de l’action sociale et de la sécurité. Il avait été créé sous cette forme pour l’Expo.02. Il faut donc repenser ses structures organisationnelles et ses processus de travail. /comm-sbo