Le SIAMS autrement

Présenter ses nouveautés en temps de pandémie, c’est possible grâce au SIAMS. Le Salon de la microtechnique de Moutier a eu lieu ce mercredi sous une forme totalement revue. Toute la journée, des spécialistes d’une trentaine d’entreprises ont présenté leurs solutions et débattu autour du présent et du futur de l’industrie des microtechniques. Plusieurs sessions autour de cinq thèmes ont été tenues par vidéos diffusées en direct sur internet. Maintenir cette journée malgré l’annulation de l’édition 2020 de la manifestation était très important pour le directeur du SIAMS, Pierre-Yves Kohler :