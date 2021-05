Le Summer Now de retour

Après son succès de l'an dernier, le festival Summer Now fait son retour du 12 mai au 7 août à l'Expo-Parc de Nidau. Eventra, la société organisatrice, a décidé de remettre le couvert afin de proposer une manifestation à la population, dans un contexte pandémique où de nombreux événements ont été annulés ou reportés. « Nous voulons offrir à la région l'été qu'elle désire tant et qu'elle mérite bien sûr », explique Lukas Hohl, copropriétaire d'Eventra, dans un communiqué paru mercredi. Divers temps forts dans les domaines de la musique, du sport, de la culture et des plaisirs culinaires sont au programme de cette deuxième édition, qui sera évidemment Covid-compatible. En raison de la situation actuelle et de l'ordonnance qui est actuellement en consultation dans les cantons, les manifestations spéciales ne commenceront probablement qu'en juin et juillet. /comm-oza