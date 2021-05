Nouvelle zone 30 à Bienne

Une nouvelle zone 30km/h pourrait bientôt voir le jour à Bienne. Le Conseil municipal a annoncé mercredi dans un communiqué un abaissement de la vitesse aux chemins de la Course, des Bouleaux et de la Truite. Cette mesure vise notamment à améliorer la sécurité tout en augmentant la qualité de vie des riverains précise les autorités. La zone 30 km/h sera mise en œuvre dès l’obtention de toutes les autorisations et en coordination avec les travaux de réfection de la chaussée prévus au chemin de la Course pour l’été 2021. /comm-sbo