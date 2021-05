Ouverture de la saison à la piscine de Moutier

Amateurs de baignade en extérieur, réjouissez-vous ! Dès le 15 mai et jusqu’au 12 septembre, la piscine municipale de Moutier pourra accueillir du public. Pas de grands changements dans l’organisation pour cette année : la synergie qui lie la piscine de Moutier et celle de l’Orval à Bévilard est toujours en vigueur et les mêmes tarifs sont proposés pour les entrées et abonnements. Une prévente des abonnements annuels avec un rabais de cinq francs, aura lieu du 10 au 12 mai.





Mêmes mesures sanitaires ou presque

L’année dernière et malgré la pandémie, la piscine avait pu ouvrir ses portes en juin avec certaines mesures sanitaires à respecter. Elles n’ont pas beaucoup changé pour cette saison, comme l’explique Marco Fernandez :