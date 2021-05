Des écoliers découvrent la vie à la ferme

Découvrir la vie à la ferme. C’est ce qu’ont pu faire jeudi matin deux classes de l’école primaire de Cortébert. Ils ont été accueillis par la famille Lerch aux Prés-de-Cortébert. Marie-Pascale et Eric ont une petite exploitation et possèdent dix-huit vaches laitières. Cette animation appelée « Un jour à la ferme » a été mise sur pied par le Parc régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture.

L’animation est réalisée dans huit exploitations de la région, deux sur territoire neuchâtelois et six dans le Jura bernois. Aline Brüngger, responsable des projets pour les écoles pour le Parc Chasseral, nous explique les objectifs de ce programme.