Il y aura encore plus de trottinettes électriques disponibles dans les rues de Bienne. Introduits en mars dernier, ces véhicules sont en libre-service en « flotte libre ». C’est-à-dire qu'ils peuvent être loués et laissés sur n’importe quelle place de stationnement. Dès la mi-mai, 80 trottinettes supplémentaires seront ajoutées, portant le nombre total à 160. Selon le Conseil municipal biennois, cette décision a été prise suite au bilan positif du premier mois d’exploitation. Il rappelle en outre les règles à respecter sur les trott’ électriques : interdiction de circuler sur le trottoir, âge minimum fixé à 16 ans et stationnement possible uniquement sur les emplacements réservés aux vélos. /cbe