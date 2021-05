Vos mots de passe sont-ils sûrs ?

Comment sécuriser et générer des mots de passe fiables ? Dans le cadre de la Journée mondiale du mot de passe, la Prévention Suisse de la Criminalité prodigue des conseils. Dans le canton de Neuchâtel, la grande majorité des arnaques sur internet ne sont pas en lien avec le vol de mots de passe. Reste qu’il faut être vigilant. Depuis plusieurs années, le nombre de services accessible via une adresse mail et un mot de passe explose. Pour se simplifier la vie, nous utilisons parfois le même mot de passe sur plusieurs sites en ligne, voir des mots de passe faciles, histoire de s’en souvenir. Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise nous explique quelques-unes des six règles d’or pour créer un mot de passe sûr.