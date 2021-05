Accueillir des jeunes en difficulté à Prêles

Le Foyer de Prêles va de nouveau se retrouver sur la table du Grand Conseil bernois. Jeudi, Anne-Caroline Graber (UDC) a déposé une interpellation à son sujet. Vendredi, au tour de Sandra Roulet Romy (PS), elle aussi membre de la députation francophone : dans une motion, elle demande au canton de Berne de mettre en place une structure adéquate pour l’accueil des adolescents en difficulté.





Situation urgente

« Actuellement, les jeunes qui sont en crise profonde, déscolarisés, aux prises avec des accès de violence, souffrant parfois d’addictions et de troubles comportementaux, ne trouvent pas de place d’accueil dans la partie francophone du canton de Berne », expliqué la socialiste dans sa motion. Contrairement à la proposition de sa collègue UDC, Sandra Roulet Romy ne propose pas un lieu fermé pour délinquants, mais un établissement qui permet d’encadrer et de réinsérer les jeunes. Selon elle, le besoin est avéré pour ce genre d’institution, et le Foyer de Prêles correspond aux exigences requises.







Locaux vides

Fermé en février 2016, le Foyer d’éducation de Prêles (70 places) est resté vide jusqu’à l’année dernière, où il a servi de centre de quarantaine pour les malades du coronavirus. Le canton prévoyait de le transformer en centre d’accueil pour requérants d’asile déboutés. Ce projet a été abandonné en 2019. La vente des bâtiments a été abordée, tout comme différents projets pour leur utilisation ou encore de les transformer en prison. Mais son avenir concret est toujours en discussion. /cbe