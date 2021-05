Dans l’intimité du Doyen Morel

La vie du Doyen Morel est décortiquée dans un nouvel ouvrage. Sept historiennes et historiens se sont penchés sur la vie de Charles-Ferdinand Morel ainsi que sur celle de sa femme, Isabelle Morel-de Gélieu. Ce livre est intitulé Un foyer intellectuel et artistique dans le Jura bernois, 1780-1850, Charles-Ferdinand Morel et Isabelle Morel-de Gélieu. Il souhaite apporter un éclairage du couple sous un nouvel angle. Sylviane Messerli, directrice de Mémoire d’ici, commence par nous explique pourquoi il a fallu sept spécialistes pour cette tâche :