Des apprentis dessinateurs en bâtiment inspirés et récompensés

Lignum Jura récompense l’imagination de plusieurs apprentis dessinateurs en bâtiment. La Communauté jurassienne en faveur du bois a décerné vendredi quatre prix aux lauréats de son concours d’idées organisé en collaboration avec Lignum Jura bernois et l’Espace Entreprise. Cette 9e édition portait sur la création d’un concept de pavillon d’accueil à la tour de Moron située à Malleray. Le but étant « de stimuler l’imagination des apprentis dans le domaine de la construction en bois », souligne le communiqué. La faisabilité du projet, son originalité architecturale ou encore son intégration dans l’environnement étaient les critères principaux scrutés par le jury. Au total, les organisateurs ont reçu 13 projets réalisés par 23 participants. Le 1er prix revient à Sylvain Moser, un apprenti dessinateur en bâtiment de Tramelan qui effectue sa formation dans une entreprise de Rebeuvelier. La remise des prix s’est tenue ce vendredi à la Halle des maçons à Eschert.

Les autres lauréats

Le deuxième prix va à Luna Hiertzeler de Bienne et Marie Widmer de Miécourt. Le troisième projet retenu est celui de Laure Girod de Champoz et Carolina Ferreira de Tramelan.

A la quatrième place, trois projets sont arrivés ex aequo. D’abord, celui de Solène Migy de St-Ursanne et Sam Hauser du Noirmont. Ensuite, celui de Nathan Flückiger de Villars-sur-Fontenais et Nathan Siess de Vendlincourt. Enfin, celui de Pablo Rebetez de Bassecourt et Sami Staub de Courrendlin. /comm-nmy