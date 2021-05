La plage de Bienne ouvre samedi

La plage publique de Bienne ouvre samedi. Des mesures de protection sont en vigueur, comme l’année dernière : l’accès est limité à 1'500 personnes, qui seront comptabilisées à l’entrée et à la sortie. Ainsi, les baigneurs pourront consulter le taux d’occupation sur le site internet de la CTS. Outre la limite maximale, les autres règles d’hygiène restent en vigueur comme la distance et le port du masque dans les espaces fermés et le restaurant. Les installations gonflables resteront fermées. /comm-cbe