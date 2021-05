Une épée de Damoclès au-dessus du chauffard

Trente mois de prison, mais une peine suspendue à son futur comportement. Le jeune homme auteur d’une course-poursuite en août 2018 dans la banlieue de Berne a pris connaissance de son jugement vendredi à Moutier, dénouement d'une audience qui s'était ouverte lundi. Les cinq juges du Tribunal Jura bernois-Seeland ont renoncé à l’envoyer directement derrière les barreaux, malgré la récidive - il avait déjà fauté en tant que mineur - et une longue liste d'infractions. En justice, il y a le droit, souvent rigide, mais les aspects humains peuvent aussi peser dans la balance. Dans le cas présent, le prévenu a prouvé depuis deux ans qu’il avait tiré les leçons de ses erreurs. Plus aucun délit, un apprentissage suivi avec sérieux et une belle implication, des retours positifs de ses mentors : en résumé, un pronostic plutôt favorable et confirmé d'ailleurs par une récente expertise psychologique. Voilà pour la situation actuelle. Mais le juge l’a répété vendredi : elle n’efface pas les délits commis en 2018. Et surtout cette folle course-poursuite.







Huit minutes de criminalité intense