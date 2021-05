Dénoncés pour cause de bruit inutile

Rouler en voiture ou à moto et causer du bruit inutilement peut amener à des dénonciations. Une soixantaine de conducteurs en ont fait les frais samedi dans les régions de Berne et de Bienne. La police cantonale bernoise a procédé à des contrôles ciblés, en soirée et durant la nuit, selon un communiqué diffusé dimanche. Elle visait des automobilistes repérés par exemple pour avoir fait rugir leur moteur inutilement ou pour avoir accéléré excessivement. Sur les 156 véhicules contrôlées, 63 ont fait l'objet d'une dénonciation. Certains ont éveillé des soupçons concernant des modifications non autorisées. Dans ce cas, les voitures ont été accompagnées vers les centres d'expertise à Berne et Orpond pour y subir des examens. Pour la seule région de Bienne, six véhicules ont été mis en sûreté. Quatorze personnes ont été dénoncées. La police informe que ce type de contrôles se poursuivra dans tout le canton. /comm-oza