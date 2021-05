Des musiciens de la région récompensés

Les organisateurs du Concours jurassien des solistes et ensembles tirent un bon bilan de l’édition 2021. La manifestation a eu lieu samedi à Courgenay et toutes les épreuves ont pu se dérouler dans de bonnes conditions malgré les restrictions sanitaires en lien avec le coronavirus. La participation a égalé le record de l’année précédente avec environ 130 participants du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Les résultats sont à découvrir ci-dessous :





Slow Melody Contest

Chez les cuivres, Simon Kläy de Musicavenir à Courtételle s’est imposé avec 90 points sur 100 devant Estelle Spies et Lina Koller.

Chez les bois, Marceline Jodry a remporté le concours à la flûte traversière avec 95 points sur 100 devant Aurélie Godinat et Maëlie Deleury.





Les solistes

Mathilde Lehmann s’adjuge son deuxième titre après celui de 2019 chez les bois avec 97 points.

Chez les cuivres, Robin Marquis – encore junior – l’emporte d’un ½ point devant Jérémy Kottelat et Martin Unternaehrer.

Dans la catégorie des percussions, Vincent Munier confirme ses titres de 2019 et 2020 avec 98 points et décroche définitivement le challenge Valérie Sanglard.





Les ensembles

En catégorie junior, victoire de l’ensemble Hydra Brass Quartet composé de Robin Giroud, Léa Villiger, Maël Odiet et Pierre Fluery avec 92 points.

En ce qui concerne le championnat, Illumination Brass Quartet conserve son titre pour la deuxième année consécutive avec 95 points.

Pour les ensembles de percussions, le duo Perturbation Nuptiale composé de Claude Berberat et Arnaud Imhof remporte le premier prix. /comm-fco