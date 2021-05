Collecter le plastique chez l’habitant

Collecter le plastique directement devant chez les habitants. C’est le projet pilote lancé par les communes de Bienne et de Nidau pour une durée de deux ans. Le constat est simple : les matières plastiques sont présentes partout dans nos maisons. Et une grande part de ces déchets peut être recyclée. C’est pourquoi les autorités des deux communes ont réfléchi à ajouter une tournée supplémentaire dans leurs quartiers. Une manière d’encourager le tri selon la directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement à Bienne, Lena Frank, même si la meilleure solution serait de diminuer la production de déchets plastiques :