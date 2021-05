Encore plus de rencontres et de freestyle sur l’Esplanade de Bienne

L’Esplanade de Bienne se diversifie. A l’initiative d’un groupe de skateurs et en collaboration avec la ville, trois nouveaux éléments pour les sports urbains et freestyle ont été installés. De quoi varier encore les possibilités de loisirs sur cette place. Par ailleurs, de nouveaux espaces de rencontres ont été créées et des poubelles supplémentaires ont été installées. /comm-ami