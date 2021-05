Moutier-Résiste se dit lésée par des médias régionaux

Moutier-Résiste s’insurge contre certains médias de la région, sans les citer. Dans un communiqué de presse, l’association anti-séparatiste dénonce le traitement réservé à l’information où elle a appelé ses membres – par l’envoi d’un courrier - à « démontrer et dénoncer les tricheries séparatistes » lors du vote d’appartenance cantonale du 28 mars à Moutier.

Selon Moutier-Résiste, des « médias régionaux d’obédience séparatiste ont manqué de déontologie et d’honnêteté ». Moutier-Résiste dit constater « une fois de plus l’usage abusif et partial que les médias en question font d’un monopole régional de fait (…) ». L’association anti-séparatiste se dit lésée. Elle indique qu’elle « donnera donc les suites judiciaires, administratives et règlementaires qui s’imposent pour obtenir les réparations, les sanctions et les rééquilibrages nécessaires ». /comm-rch