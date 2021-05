Un seul cas de Covid dans les écoles biennoises

Un seul cas parmi plus de 4'000 personnes testées dans les écoles biennoises. Les résultats des premiers tests en série hebdomadaires ont été communiqué ce lundi. Au total, 3’717 élèves et 325 enseignants et enseignantes ont été testés durant la matinée du 6 mai selon le système dit du « pooling » qui consiste en des tests salivaires individuels qui sont ensuite mis en commun et analysés, par pool de quatre à dix élèves. Seul un pool est revenu positif. Les personnes faisant partie du groupe en question ont été recontactées pour faire un test PCR individuel, afin de déterminer qui est infecté et il s’est avéré qu’une seule personne était infectée.





Des tests hebdomadaires jusqu’à l’été au moins

Conformément à la nouvelle stratégie de tests décidées par le Conseil fédéral, le Conseil municipal de Bienne a répondu positivement à la proposition du canton d’organiser des tests de masse COVID-19 dans les écoles biennoises. Dans le cadre des tests en série, les élèves et les membres du corps enseignant sont soumis une fois par semaine à un test de dépistage du coronavirus. 3’717 élèves, soit plus de 76% des élèves concernés (écoles primaires et secondaires sans les écoles enfantines), ainsi que 325 enseignants et enseignantes ont participé volontairement aux tests de la semaine passée et devraient répéter cet exercice de manière hebdomadaire jusqu’à l’été au moins. Une partie des enseignants ne participent pas aux tests parce qu’ils ont contracté la maladie ces derniers mois, qu’ils sont déjà vaccinés ou encore qu’ils n’étaient pas présents dans l’établissement le jour du test. D’autres membres du corps enseignant ont renoncé pour des raisons personnelles. Selon le communiqué des autorités biennoises, les résultats de la semaine passée sont très rassurants, il convient toutefois de rester prudents. /comm-lyg