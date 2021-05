La Chambre économique Bienne-Seeland labellisée

La Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS) a obtenu le Label du bilinguisme pour la troisième fois consécutive. A l’origine de cette certification, le Forum du bilinguisme a tenu à saluer les produits et services proposés en deux langues, mais aussi la composition linguistique du personne. La CEBS s’est montré à la hauteur depuis le dernier label obtenu il y a 5 ans. Quota minimum requis pour le personnel dans la langue minoritaire, les 30% sont atteints. Le Forum du bilinguisme a aussi souligné la bonne communication à l’interne : chaque employé s’exprime dans sa langue.







Trois critères

Le Label mesure la qualité du bilinguisme à trois niveaux : services et communication externe, composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique de l’entreprise. Autant d’objectifs remplis par la CEBS. /comm-cbe