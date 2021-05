Conducteur d’un quad gravement blessé à Diesse

Le conducteur d’un quad a été gravement blessé, mardi en fin d’après-midi, à Diesse. La Police cantonale bernoise a indiqué mercredi dans un communiqué avoir reçu l’alerte peu après 17h10. Selon les premières informations, l’homme était en train de descendre de la route menant au Mont-Sujet. Au lieu-dit « La Croix », alors qu’un véhicule arrivait en sens inverse et pour une raison encore indéterminée, le conducteur du quad est sorti sur la gauche de la route et est tombé à terre. L’engin a terminé sa course renversé sur le côté et le conducteur a été grièvement blessé. L’homme a été emmené par la Rega à l’hôpital. Une équipe d’ambulanciers a également été dépêchée sur place afin de soutenir l’engagement. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et causes de l’accident. /comm-sbo