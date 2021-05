« Des efforts conjoints » pour un traçage efficace

« La saisie correcte des coordonnées des clients est indispensable pour entraver la propagation du virus ». Dans un communiqué transmis mercredi, le canton de Berne met en avant l’importance du traçage. En vigueur depuis lundi, l’ordonnance cantonale COVID-19 adaptée oblige les clients des restaurants et bars à transmettre leurs coordonnées. L’Etat précise que les données sont cryptées et sauvegardées sur des serveurs en Suisse, et qu’elles ne peuvent être consultées que si un motif épidémiologique le justifie. La récolte des coordonnées se fait de manière « très simple » grâce à une application pour smartphones. Un traçage efficace permet « d’éviter la propagation du virus à des groupes plus importants et la formation de foyers », explique le communiqué. Le canton de Berne rappelle l’importance de saisir l’heure d’arrivée des clients mais également l’heure de départ. « Seuls des efforts conjoints et l’aide de tous permettront de maintenir les allégements existants et d’en apporter de nouveaux », conclut le canton. /comm-nmy