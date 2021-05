Un « Croqu’menus » sans viande

Ce sont donc des jeunes qui ont réinventé un classique pour suivre une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Au final, il en découle un ouvrage de 400 pages qui contient plus de 200 recettes. L'enseignante à la base de ce projet, Franziska Stöckli, estime faire partie des quelque 20% de la population qui ne mangent de la viande qu'occasionnellement. « C’est principalement pour des raisons budgétaires qu’un grand nombre des repas pris à notre école sont végétariens », explique-t-elle. Et d’assurer que la diversité des mets est très grande.



Le « Croqu’menus », bien établi dans les écoles, reste l'ouvrage de référence pour la préparation des repas. Quant à « Saveurs vertes », il sera disponible dès le 18 mai, autant pour les classes que pour le marché privé. /oza