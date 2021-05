Un film pour regarder le monde

Il n’est pas cinéaste, se décrit plutôt comme un citoyen lambda, qui s’interroge sur le monde, sur notre société. Olivier Jeannerat, du Noirmont, s’est offert un film pour ses 60 ans. Avec empathie, il a recueilli des dizaines de témoignages dans la région. Des gens qu’il connaît bien, peu, ou pas du tout, mais qui s’expriment tous avec sincérité sur le climat, nos systèmes politiques et surtout l’agriculture. « Des croissants pour tout le monde ? » est projeté en ce moment dans les salles de la région. A la base de ce projet un peu fou, l'envie d'amener sa pierre à l'édifice de la réflexion, une envie décuplée par la naissance des ses petits-enfants. Quel héritage leur laisser ?







« Refaire le monde »

Au final, une trentaine de personnes d'ici et d'ailleurs, dont les parcours et les avis divergent, abordent les grandes questions de notre société. Pas moins de 30 heures d'enregistrement qu'il a fallu monter, couper. On en vient à l'agriculture, ses difficultés. On prend conscience, ensemble, des immenses défis qui nous attendent, en se demandant comment les relever, si c'est à nous de le faire, ou plutôt aux générations futures. Des réflexions parfois rudes, sans chemin tout tracé, mais qui ont le mérite d'interpeller. On « refait le monde », comme autour de la table d'un bistrot - c'est d'ailleurs dans ce décor que le film s'ouvre. « Il faut surtout réapprendre que l’avis de l’autre, l’opinion de l’autre, peut nous enrichir. Ecoutons les autres, avec leurs sensibilités », conclut Olivier Jeannerat. /oza