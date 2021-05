La coeliakie: quand le gluten rend malade

A l’occasion des Journées sans gluten entre le 14 et le 16 mai, l’association romande se bat aussi pour que la coeliakie soit une maladie plus reconnue par la Confédération. Un montant forfaitaire est versé jusqu’à l’âge de 20 ans, puis les aides financières dépendent des cantons. En moyenne, les produits sans gluten coûtent 20% plus chers. /swe